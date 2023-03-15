Потери: ВСУ уничтожили 980 россиян, восемь танков, 21 единицу техники и 16 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 980 россиян, восемь танков, 21 единицу техники и 16 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. ВСУ отбили более 90 атак за сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 161 520 (+980),
— танков — 3492 (+8),
— боевых бронированных машин — 6799 (+10),
— артиллерийских систем — 2528 (+9),
— РСЗО — 502 (+7),
— средств ПВО — 262 (+2),
— самолетов — 304,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10),
— специальной техники — 257 (+1).
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу.
- Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
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