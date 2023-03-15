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Потери: ВСУ уничтожили 980 россиян, восемь танков, 21 единицу техники и 16 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 07:53
Потери: ВСУ уничтожили 980 россиян, восемь танков, 21 единицу техники и 16 артсистем - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 980 россиян, восемь танков, 21 единицу техники и 16 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. ВСУ отбили более 90 атак за сутки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили: 

— личного состава — 161 520 (+980),

— танков — 3492 (+8),

— боевых бронированных машин — 6799 (+10),

— артиллерийских систем — 2528 (+9),

— РСЗО — 502 (+7),

— средств ПВО — 262 (+2),

— самолетов — 304,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10),

— специальной техники — 257 (+1).

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

Читайте также: Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не начал тратить резервы ВСУ – The Economist

Дмитро Гриниченко
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