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ГШ: В Бахмуте идут позиционные бои, РФ хочет отрезать город, атакует под Донецком — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 06:47
ГШ: В Бахмуте идут позиционные бои, РФ хочет отрезать город, атакует под Донецком — карта - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: Главнокомандующий ВСУ)

Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что благодаря профессиональным действиям воины отбили более 90 атак россиян на Донбассе. В направлении Купянска и Лимана враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах для недопущения переброски войск, за сутки РФ безуспешно пыталась прорвать оборону. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута захватчики продолжают попытки окружить город, идут постоянные позиционные бои. ВСУ отбили атаки противника в районах Ягодного, Хромово и Орехово-Василевки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Под Авдеевкой и Марьинкой за сутки враг безуспешно наступал в направлении Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов и три удара по другим важным объектам. 

Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления подразделениями и позицию противовоздушной обороны. 

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было единогласно решено продолжать защищать Бахмут, рассказал о стратегическом значении этой операции.

Читайте также: Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не начал тратить резервы ВСУ – The Economist

Дмитро Гриниченко
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