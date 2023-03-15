ГШ: В Бахмуте идут позиционные бои, РФ хочет отрезать город, атакует под Донецком — карта

Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что благодаря профессиональным действиям воины отбили более 90 атак россиян на Донбассе. В направлении Купянска и Лимана враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах для недопущения переброски войск, за сутки РФ безуспешно пыталась прорвать оборону.

В районе Бахмута захватчики продолжают попытки окружить город, идут постоянные позиционные бои. ВСУ отбили атаки противника в районах Ягодного, Хромово и Орехово-Василевки.

Под Авдеевкой и Марьинкой за сутки враг безуспешно наступал в направлении Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов и три удара по другим важным объектам.

Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления подразделениями и позицию противовоздушной обороны.

Дмитро Гриниченко

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