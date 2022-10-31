Россия продолжит войну в 2023 году, но Путин всегда может передумать – ISW

Российский диктатор Владимир Путин, очевидно, будет продолжать военные операции в Украине в 2023 году, чтобы удержать оккупированные территории, завоевать новые, а также создать условия для прекращения поддержки Украины странами Запада. Но он всегда может передумать. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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"Путин, вероятно, не оставил надежды на достижение своих максималистских целей в Украине с помощью обычных военных средств, которые он преследует параллельно с усилиями по сломлению воли Украины воевать и желанием Запада продолжать поддерживать Киев", – говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, Путин вряд ли пойдет на эскалацию с применением тактического ядерного оружия, если не произойдет внезапный крах российских вооруженных сил, который позволит украинским войскам бесконтрольно продвигаться по всему театру военных действий.

"Такая ситуация возможна, но маловероятна", – считают эксперты.

В ISW считают маловероятным, что Путин пойдет на прямой военный конфликт с НАТО. По мнению аналитиков, российский диктатор, вероятнее всего, продолжит намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и нападения на НАТО.

Аналитики обосновывают свой прогноз двумя оценками.

Во-первых, Путин создает условия для того, чтобы в ближайшем будущем продолжать бросать плохо подготовленные российские войска в бои в Украине, а не приостанавливать операции для восстановления боеспособных вооруженных сил.

Во-вторых, по мнению экспертов, Россия по-прежнему надеется, что суровая зима сломит волю Европы.

В ISW прогнозируют, что часть мобилизованных Россия отправит в Украину осенью, а вторую часть – после подготовки, весной 2023 года.

"Таким образом, Путин создает условия для продолжения ведения войны с применением обычных вооружений в обозримом будущем, а не готовится попытаться положить конец войне путем эскалации или путем "отклонения от траектории". Он всегда может передумать. Но Украина и Запад должны исходить из того, что Украине потребуется еще много месяцев, чтобы восстановить контроль над стратегически важной территорией, для чего ей также по-прежнему будет требоваться постоянная крупномасштабная поддержка Запада", – резюмировали в ISW.

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Наталія Медведєва

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