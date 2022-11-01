Россия проводит в оккупированном Крыму мобилизацию и призыв в армию, это незаконно – ЕС

Европейский Союз осудил незаконную мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также призыв в российскую армию, который сегодня, 1 ноября, захватчики начали на украинском полуострове. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ЕС констатировали, что сегодня Россия начала очередную кампанию в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе по призыву жителей Крыма в вооруженные силы РФ. Эта кампания проводится вскоре после того, как 21 сентября Россия объявила о мобилизации.

В Евросоюзе подчеркнули, что крымские татары преднамеренно и несоразмерно преследуются при выполнении приказа России о мобилизации и насильственно вовлекаются в агрессивную войну России против Украины, их традиционной родины.

"Сегодняшний шаг представляет собой очередное нарушение Россией международного права", – заявили в ЕС.

В заявлении акцентируется, что Россия, как член ООН и постоянный член Совета Безопасности ООН, обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях.

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. Свежемобилизованные россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

31 октября МИД осудил намерение России начать "осенний призыв" на временно оккупированных территориях Украины с 1 ноября.

Читайте также: "Это фантастика". Атака в Севастополе меняет ВМС: могут ли дроны вытеснить боевые корабли

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.