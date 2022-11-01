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Россия проводит в оккупированном Крыму мобилизацию и призыв в армию, это незаконно – ЕС

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 12:29
Россия проводит в оккупированном Крыму мобилизацию и призыв в армию, это незаконно – ЕС - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Европейский Союз осудил незаконную мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также призыв в российскую армию, который сегодня, 1 ноября, захватчики начали на украинском полуострове. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС.

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В ЕС констатировали, что сегодня Россия начала очередную кампанию в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе по призыву жителей Крыма в вооруженные силы РФ. Эта кампания проводится вскоре после того, как 21 сентября Россия объявила о мобилизации.

В Евросоюзе подчеркнули, что крымские татары преднамеренно и несоразмерно преследуются при выполнении приказа России о мобилизации и насильственно вовлекаются в агрессивную войну России против Украины, их традиционной родины.

"Сегодняшний шаг представляет собой очередное нарушение Россией международного права", – заявили в ЕС.

В заявлении акцентируется, что Россия, как член ООН и постоянный член Совета Безопасности ООН, обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. Свежемобилизованные россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
  • 31 октября МИД осудил намерение России начать "осенний призыв" на временно оккупированных территориях Украины с 1 ноября.

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Наталія Медведєва
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