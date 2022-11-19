Россия пытается истощить украинскую противовоздушную оборону – Пентагон

Заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что Россия пытается истощить запасы украинской противовоздушной обороны, увеличивая количество ракетных ударов. Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает Sky News.

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Каль объяснил, что Россия стремится доминировать в небе над страной, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей боеприпасы.

Однако, добавил он, США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стараемся не дать ей сработать, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", – сказал он.

Украина надеется получить больше зенитно-ракетных комплексов NASAMS, находящихся на вооружении 12 стран, а также системы Patriot, поставки которых пока не были одобрены.

17 ноября CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются излишки некоторых передовых систем вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина.

Вадим Ребрина

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