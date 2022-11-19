Россия пытается истощить украинскую противовоздушную оборону – Пентагон
19.11.2022, 17:29
Колин Каль (скриншот видео Пентагона)
Заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что Россия пытается истощить запасы украинской противовоздушной обороны, увеличивая количество ракетных ударов. Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает Sky News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Каль объяснил, что Россия стремится доминировать в небе над страной, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей боеприпасы.
Однако, добавил он, США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.
"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стараемся не дать ей сработать, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", – сказал он.
- Украина надеется получить больше зенитно-ракетных комплексов NASAMS, находящихся на вооружении 12 стран, а также системы Patriot, поставки которых пока не были одобрены.
- 17 ноября CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются излишки некоторых передовых систем вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии