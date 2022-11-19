UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия пытается истощить украинскую противовоздушную оборону – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 17:29
Россия пытается истощить украинскую противовоздушную оборону – Пентагон - Фото
Колин Каль (скриншот видео Пентагона)

Заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что Россия пытается истощить запасы украинской противовоздушной обороны, увеличивая количество ракетных ударов. Об этом он сказал в беседе с журналистами, сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Каль объяснил, что Россия стремится доминировать в небе над страной, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей боеприпасы.

Однако, добавил он, США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стараемся не дать ей сработать, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", – сказал он.

  • Украина надеется получить больше зенитно-ракетных комплексов NASAMS, находящихся на вооружении 12 стран, а также системы Patriot, поставки которых пока не были одобрены.
  • 17 ноября CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются излишки некоторых передовых систем вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон пво ракетный удар колин каль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 