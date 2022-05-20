Россия пытается контратаковать под Харьковом: обстреляла город, пригороды и Шевченково

Армия России пытается проводить контратаки под Харьковом, под обстрелы попали областной центр, пригороды и пгт Шевченково. Об этом сообщает в Telegram глава местной ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, вчера оккупанты из РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский район Харькова, Салтовку и Алексеевку.

Ночью были обстрелы пригородов. Снаряд попал в частный дом в Дергачах, в Малой Даниловке от удара оккупантов загорелись гараж и авто. Около 05:00 горели семь гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также утром под обстрел попало Шевченково, ранены три человека.

Синегубов отметил, что на Харьковском направлении враг бросил усилия на удержание рубежей. Пытается контратаковать, но безуспешно. Ведет воздушную разведку беспилотниками.

По его словам, боевые действия также шли в районе Терновой, Веселого, вражеские обстрелы были у Русских Тишек.

Вчера в Генштабе сообщили, что украинские силы за две недели освободили 23 населенных пункта в Харьковской области.

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Марк Сировой

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