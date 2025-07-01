Россия распространяет дипфейк о якобы службе в ВСУ бойца с особенностями развития – видео
Россия распространяет в сети видео, якобы о бойце Вооруженных Сил Украины с особенностями развития. Однако этот ролик – дипфейк, пояснили в Центре противодействия дезинформации.
На кадрах человека с инвалидностью выдают за якобы военнослужащего ВСУ. Однако само видео создано с помощью технологии дипфейк и не имеет ничего общего с реальностью.
"В поддельном ролике лица актеров заменяются с помощью искусственного интеллекта, добавляется военная форма без опознавательных знаков, возможности идентифицировать местоположение и так далее", – отметили в ЦПД.
Впервые подобное видео с якобы украинским военнослужащим с особенностями развития было опубликовано в декабре 2023 года. А в январе 2024 года россияне начали активно распространять его в сети. В частности, использовались анонимные TikTok-аккаунты, специализирующиеся на публикации фейкового контента.
Цель подобных видео – дискредитировать мобилизацию и распространить недоверие в обществе, пояснили в ЦПД.
- Представитель МИД России распространил ложные сведения о "пытках" российских солдат в украинском плену. Заявил о применении "электрических стульев", "ампутаций" и других видов предполагаемых издевательств.
- Также враг распространяет фейк о мобилизации женщин с 1 сентября 2025 года и снижении призывного возраста до 18 лет. Такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнули в ЦПД.