Россия распространяет фейк о мобилизации женщин и снижении возраста призыва до 18 лет

Россияне утверждают, что женщин в Украине будут принудительно мобилизовать с сентября 2025 года

Женщина в ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине и снижении мобилизационного возраста. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Пропагандистские ресурсы ссылаются на "анонимные источники" и утверждают, что якобы с 1 сентября в Украине планируют "мобилизовать до миллиона женщин". А мобилизационный возраст, как утверждается, планируется снизить до 18 лет.

Однако никаких планов по мобилизации женщин в Украине не существует.

"В Верховной Раде не рассматриваются законопроекты, предусматривающие такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских чиновников о массовой мобилизации женщин", – подчеркнули в ЦПД.

Также в Центре отметили, что враг недавно в рамках этой же информационной операции утверждал, что якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила запретить женщинам в возрасте 18-27 лет выезжать за границу. И ВР якобы поддержала эту инициативу.

В Центре стратегических коммуникаций пояснили, что цель этих ложных новостей – посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу.

Иллюстрация: ЦПД