ЦПД: Россия распространяет фейковое письмо от Минобороны об отказе от выплат за павших
Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы отказе в выплате компенсаций семьям погибших защитников Украины из-за "невозможности установить обстоятельства смерти". Этот фейк является частью более широкой кампании по дезинформации РФ на фоне возвращения тел павших воинов в Украину, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Фейковая информация размещена на якобы официальном письме Министерства обороны.
"Центр верифицировал информацию в Минобороны и установил, что это подделка. Форма письма не отвечает никаким стандартам делопроизводства министерства, а сам "документ" содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении", – сообщили в ЦПД.
По данным центра, фейковое письмо является частью масштабной российской дезинформационной кампании вокруг проводимых Украиной репатриационных мероприятий. Ранее в рамках этой кампании уже распространялись фейки об отказе в компенсации и фальшивые скриншоты статей якобы из международных изданий.
"Цель России – дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять неверие к украинским властям и спровоцировать эмоциональную реакцию у обществ", – подчеркнули в ЦПД.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- 16 июня в Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших военных. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена – всего за пять дней Украина получила 6057 тел.