ЦПД: Росія поширює фейковий лист від Міноборони щодо відмови від виплат за полеглих
Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих захисників України через "неможливість встановити обставини смерті". Цей фейк є частиною ширшої кампанії з дезінформації РФ на тлі повернення тіл полеглих воїнів до України, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Фейкова інформація розміщена на нібито офіційному листі від Міністерства оборони.
"Центр верифікував інформацію в Міноборони і встановив, що це підробка. Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні", – повідомили у ЦПД.
За даними центру, фейковий лист є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, що зараз проводить Україна. Раніше в рамках цієї кампанії вже поширювалися фейки про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань.
"Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільств", – наголосили в ЦПД.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- 16 червня в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала 6057 тіл.