ЦПД: Росія поширює фейковий лист від Міноборони щодо відмови від виплат за полеглих

Дезінформація поширюється на тлі репатріаційних заходів, що зараз проводить Україна

Ілюстративне фото: Міноборони

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих захисників України через "неможливість встановити обставини смерті". Цей фейк є частиною ширшої кампанії з дезінформації РФ на тлі повернення тіл полеглих воїнів до України, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Фейкова інформація розміщена на нібито офіційному листі від Міністерства оборони.

"Центр верифікував інформацію в Міноборони і встановив, що це підробка. Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні", – повідомили у ЦПД.

За даними центру, фейковий лист є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, що зараз проводить Україна. Раніше в рамках цієї кампанії вже поширювалися фейки про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань.

"Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільств", – наголосили в ЦПД.

Фото: ЦПД