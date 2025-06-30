Росія розганяє фейк про мобілізацію жінок та зниження віку мобілізації до 18 років

Росіяни стверджують, що жінок в Україні примусово будуть мобілізувати з вересня 2025 року

Жінка у ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні та зниження віку мобілізації. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси посилаються на "анонімні джерела" і заявляють, що нібито з 1 вересня в Україні планують "мобілізувати до мільйона жінок". А мобілізаційний вік планують нібито знизити до 18 років.

Однак жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує.

"На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Також немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок", – підкреслили у ЦПД.

Також у Центрі зазначили, що ворог нещодавно в рамках цієї самої інформаційної операції заявляв, що нібито віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала заборонити жінкам віком 18-27 років виїздити за кордон. І ВР нібито підтримала цю ініціативу.

У ЦПД пояснили, що мета цих неправдивих вкидів – посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу.

Ілюстрація: ЦПД