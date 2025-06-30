Росія розганяє фейк про мобілізацію жінок та зниження віку мобілізації до 18 років
Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні та зниження віку мобілізації. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Пропагандистські ресурси посилаються на "анонімні джерела" і заявляють, що нібито з 1 вересня в Україні планують "мобілізувати до мільйона жінок". А мобілізаційний вік планують нібито знизити до 18 років.
Однак жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує.
"На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Також немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок", – підкреслили у ЦПД.
Також у Центрі зазначили, що ворог нещодавно в рамках цієї самої інформаційної операції заявляв, що нібито віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала заборонити жінкам віком 18-27 років виїздити за кордон. І ВР нібито підтримала цю ініціативу.
У ЦПД пояснили, що мета цих неправдивих вкидів – посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу.
- Росія веде проти України активну дезінформаційну кампанію із використанням великої кількості методів.
- Зокрема, підробляє офіційні документи, знімає постановчі відео та пише фейкові новини.