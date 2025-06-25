В Росії поширюють deepfake Стефанішиної про заборону на виїзд жінкам

Заборона покидати Україну нібито стосується жінок віком до 27 років

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Російські Telegram-канали поширюють дезінформацію, нібито віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років. Про це повідомила Ольга Стефанішина та Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

"Це визнання звичайно – deepfake української політики", – написала Стефанішина у Facebook, розмістивши скриншоти фейкових повідомлень.

В них йдеться про те, що віцепрем'єрка запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада нібито підтримала цю ініціативу.

Як повідомили в ЦПД, поширюване росіянами відео згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake.

В Центрі додали, що на розгляді парламенту немає жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали заборону виїзду жінок за межі України.

"Мета подібних вкидів – дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві", – заявили в ЦПД.