В России распространяют deepfake Стефанишиной о запрете на выезд женщинам

Запрет покидать Украину якобы касается женщин в возрасте до 27 лет

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Российские Telegram-каналы распространяют дезинформацию, якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом сообщила Ольга Стефанишина и Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

"Это признание конечно – deepfake украинской политики", – написала Стефанишина в Facebook, разместив скриншоты фейковых сообщений.

В них говорится, что вице-премьер предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу.

Как сообщили в ЦПД, распространяемое россиянами видео сгенерированное искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake.

В Центре добавили, что на рассмотрении парламента нет никаких законодательных инициатив, предусматривающих запрет выезда женщин за пределы Украины.

"Цель подобных вбросов – дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе", – заявили в ЦПД.