Росія поширює дипфейк про нібито службу у ЗСУ бійця з особливостями розвитку

ЗСУ (Ілюстративне фото: 28 ОМБр)

Росія поширює в мережі відео нібито про бійця Збройних Сил України з особливостями розвитку. Однак цей ролик – дипфейк, пояснили в Центрі протидії дезінформації.

На кадрах людину з інвалідністю видають за нібито військовослужбовця ЗСУ. Проте саме відео створене за допомогою технології дипфейк і не має нічого спільного з реальністю.

"У фальшивому ролику обличчя акторів підмінюють за допомогою штучного інтелекту, додають військову форму без розпізнавальних знаків, можливості ідентифікувати місцевість тощо", – зазначили в ЦПД.

Уперше подібний відеоролик із нібито українським військовим з особливостями розвитку був опублікований у грудні 2023 року. А у січні 2024 року росіяни почали активно його поширювати в мережі. Використовувалися, зокрема, анонімні TikTok-акаунти, які спеціалізуються на публікації фейкового контенту.

Мета подібних відео – дискредитувати мобілізацію та поширити зневіру в суспільстві, пояснили в ЦПД.