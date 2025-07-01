Росія поширює дипфейк про нібито службу у ЗСУ бійця з особливостями розвитку
Росія поширює в мережі відео нібито про бійця Збройних Сил України з особливостями розвитку. Однак цей ролик – дипфейк, пояснили в Центрі протидії дезінформації.
На кадрах людину з інвалідністю видають за нібито військовослужбовця ЗСУ. Проте саме відео створене за допомогою технології дипфейк і не має нічого спільного з реальністю.
"У фальшивому ролику обличчя акторів підмінюють за допомогою штучного інтелекту, додають військову форму без розпізнавальних знаків, можливості ідентифікувати місцевість тощо", – зазначили в ЦПД.
Уперше подібний відеоролик із нібито українським військовим з особливостями розвитку був опублікований у грудні 2023 року. А у січні 2024 року росіяни почали активно його поширювати в мережі. Використовувалися, зокрема, анонімні TikTok-акаунти, які спеціалізуються на публікації фейкового контенту.
Мета подібних відео – дискредитувати мобілізацію та поширити зневіру в суспільстві, пояснили в ЦПД.
- Представник російського МЗС набрехав про "катування" російських солдатів в українському полоні. Заявив про використання "електричних стільців", "ампутації" та інші види нібито знущань.
- Також ворог поширює фейк про мобілізацію жінок із 1 вересня 2025 року та зниження віку призову до 18 років. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю, підкреслили в ЦПД.