Россия рвется на границу Днепропетровской области, ситуация обострилась – спикер ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска активно продвигаются к границам Днепропетровской области, ситуация на Новопавловском направлении напряженная. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", – сказал он.

Кроме того, Волошин отметил, что напряжение сохраняется и на Ореховском направлении, в частности в районах Малых Щербаков, Лобкового и Степового. Россияне пытаются прорвать оборону и захватить плацдарм, что позволит им совершать обстрелы Запорожья и атаковать важные логистические пути.

На Приднепровском и Херсонском направлениях наблюдается обострение. В частности, враг пытается захватить острова на Днепре, хотя Силы обороны в большинстве своем успешно уничтожают вражеские плавсредства. Отдельные россияне все же высаживаются на островах, где остаются несколько дней, получая снабжение от своих командований через дроны.