Росія рветься на кордон Дніпропетровської області, ситуація загострилася – речник ЗСУ

Загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська активно просуваються до кордонів Дніпропетровської області, ситуація на Новопавлівському напрямку напружена. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"У нас доволі загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойові зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей", – сказав він.

Крім того, Волошин зазначив, що напруження зберігається і на Оріхівському напрямку, зокрема в районах Малих Щербаків, Лобкового та Степового. Росіяни намагаються прорвати оборону та захопити плацдарм, що дозволить їм здійснювати обстріли Запоріжжя та атакувати важливі логістичні шляхи.

На Придніпровському та Херсонському напрямках також спостерігається загострення. Зокрема, ворог намагається захопити острови на Дніпрі, хоча Сили оборони здебільшого успішно знищують ворожі плавзасоби. Окремі росіяни все ж висаджуються на островах, де залишаються кілька днів, отримуючи постачання від своїх командувань через дрони.