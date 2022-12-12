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Россия, скорее всего, серьезно не продвинется в ближайшие месяцы – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 08:24
Россия, скорее всего, серьезно не продвинется в ближайшие месяцы – разведка Британии - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Маловероятно, что России удастся продвинуться на оперативном уровне в ближайшие месяцы. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Россия, вероятно, по-прежнему стремится захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, пишут британцы. А приоритет, вероятно, отдаст продвижению вглубь Донецкой области.

Однако стратегия РФ вряд ли сейчас будет реализована, считают разведчики. По их оценке, крайне маловероятно, что армия РФ сейчас способна создать эффективную ударную силу, чтобы захватить эти районы.

Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся на оперативном уровне в ближайшие несколько месяцев, подытожили британцы.

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Марко Сировой
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