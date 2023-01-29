Россия становится все более милитаризованной и напоминает о СССР – британская разведка

Атмосфера в России становится все более милитаризированной и напоминает о Советском Союзе. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британцы отмечают, что в последние недели Министерство образования РФ предоставило более подробную информацию о реализации ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы России.

Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать в себя обучение обращению с автоматами серии АК и ручными гранатами, боевой строевой подготовке и салютам, использованию средств индивидуальной защиты.

С 1 сентября 2023 года занятия станут обязательными. Кроме того, в декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования объявило о программе "Основы военной подготовки" для студентов вузов.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризированную атмосферу в России во время войны, а также являются (вероятно преднамеренным) напоминанием о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", – резюмировали в британской разведке.

Читайте также: Публичные заявления России полны дезинформации, например, о потерях в Макеевке – союзники

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.