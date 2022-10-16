Россия тратит ракеты быстрее, чем успевает их производить – британская разведка

Россия тратит ракеты быстрее, чем успевает их производить, и обстрелы такого масштаба, как 10 октября, лишь ускоряют истощение ее ракетного потенциала. Об этом говорится в утренней сводке британской разведки в воскресенье.

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10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет якобы в ответ на взрыв на Керченском мосту.

Большую часть ракет Силам обороны удалось сбить, но остальные попали в Киев и другие населенные пункты, убив людей и нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся. Эти удары снизили российские запасы ракет большой дальности, что, наверное, ограничит способность поражать ими желаемое количество целей в будущем", – говорится в сообщении разведки.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые у них были в начале большой войны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов перед этим сказал, что украинская разведка знает о количестве оставшихся у россиян высокоточных ракет – сейчас это около 25-28% от цифры, которая была по состоянию на начало полномасштабного вторжения.

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Андрій Водяний

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