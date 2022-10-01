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Россия убивает мирных жителей, которых теперь называет "своими" – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 10:04
Россия убивает мирных жителей, которых теперь называет
Последствия ракетного удара по гражданской колонне под Запорожьем (Фото: Андрей Ермак, Facebook)

Российские оккупанты убивают мирных жителей Украины, которых Кремль теперь называет "своими гражданами". Об этом говорится в отчете британской разведки утром 1 октября.

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В отчете говорится, что 30 сентября российские войска нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье, местные власти сообщают об убитых мирных жителях.

"Боеприпасом, скорее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, использовавшаяся для атаки по земле", – заявили британские разведчики.

По данным спецслужбы Великобритании, в России запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, а не для использования против наземных целей.

"Его использование для атаки на наземные объекты почти наверняка было вызвано общей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности", – отметили в британской разведке.

Британцы отметили, что в тот же день российский диктатор Владимир Путин подписал соглашения об "аннексии" Запорожья и других частей оккупированной Украины.

"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", – резюмировали британские разведчики.

Читайте также: Зеленский об "аннексии": В Москве сегодня состоялся очередной фарс

Наталія Медведєва
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война Запорожье британская разведка
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