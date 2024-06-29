Россия ударила дроном по авто полиции в Сумской области: раненый мужчина – фото

Фото: Полиция Сумской области

В Сумской области российская армия дроном атаковали авто полицейских – ранения получили гражданский, шедший мимо. Об этом сообщили в Национальной полиции Сумской области.

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По данным полиции, стражи порядка оказались под огнем в Шостинском районе.

Фото: Полиция Сумской области

В ходе выполнения служебных задач, полицейские вышли из машины и находились неподалеку, как услышали взрыв.

В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен, ранения получил мирный житель – его госпитализировали в больницу.

Фото: Полиция Сумской области