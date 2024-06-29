Россия ударила дроном по авто полиции в Сумской области: раненый мужчина – фото
В Сумской области российская армия дроном атаковали авто полицейских – ранения получили гражданский, шедший мимо. Об этом сообщили в Национальной полиции Сумской области.
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По данным полиции, стражи порядка оказались под огнем в Шостинском районе.
В ходе выполнения служебных задач, полицейские вышли из машины и находились неподалеку, как услышали взрыв.
В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен, ранения получил мирный житель – его госпитализировали в больницу.
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- В тот же день Россия ударила ракетой по Днепру, попав в девятиэтажку. По состоянию на утро 29 июня известно о пяти людях, которых полиция считает пропавшими без вести, а также об одном погибшем и 12 пострадавших.