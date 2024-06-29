Росія вдарила дроном по авто поліції у Сумські області: поранений чоловік – фото

Фото: Поліція Сумської області

У Сумській області російська армія дроном атакувала авто поліцейських – поранень зазнав цивільний, який йшов повз. Про це повідомила Національна поліція Сумської області.

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За даними поліції, правоохоронці опинилися під вогнем у Шосткинському районі.

Фото: Поліція Сумської області

Під час виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух.

Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець – його шпиталізували до лікарні.

Фото: Поліція Сумської області