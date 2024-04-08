Россия ударила ракетой по дому в Полтавской общине: погиб человек

Информации о пострадавших пока нет

Российская ракета (Иллюстративное фото: EPA)

Россияне попали в гражданскую инфраструктуру в пределах Полтавской общины. Об этом сообщил начальник Полтавской военной администрации Филипп Пронин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 21:07 в ВСУ сообщили о ракете в Полтавской области, а в 21:10 Суспильне написало о взрыве.

Последствия атаки уточняются. На месте попадания работают все соответствующие службы, сообщил Пронин.

ДОПОЛНЕНО В 22:35. Пронин сообщил, что в результате удара по жилому дому один человек погиб. Травмы получили пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

По словам главы ОВА, частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.