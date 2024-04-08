Росія вдарила ракетою по будинку у Полтавській громаді: загинула людина

Інформації про постраждалих наразі немає

Російська ракета (Ілюстративне фото: EPA)

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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О 21:07 у ЗСУ повідомили про ракету у Полтавській області, а о 21:10 Суспільне написало про вибух.

Наслідки атаки уточнюють. На місці влучання працюють усі відповідні служби, повідомив Пронін.

ДОПОВНЕНО О 22:35. Пронін повідомив, що у результаті удару по цивільному будинку одна людина загинула. Травми отримали п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

За словами очільника ОВА, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.