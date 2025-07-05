Россия ударила по Украине 322 дронами. Силам ПВО удалось обезвредить 292 беспилотника
В ночь на 5 июля российская армия атаковала Украину 322 дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 292 вражеских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Воздушных силах.
Враг запускал ударные дроны и БпЛА-имитаторы с направлений городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово.
Основное направление удара – Хмельницкая область, город Староконстантинов.
По состоянию на 09:30 обезврежено 292 вражеских дрона, из которых 157 сбиты, а еще 135 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в четырех локациях, падение сбитых (обломки) – в шести локациях.
- Вечером 4 июля Украина подверглась атаке "шахедов". Воздушные силы предупреждали о большом количестве дронов из России. В частности, дроны приближались к Киеву с разных направлений.
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