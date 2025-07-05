Россия ударила по Украине 322 дронами. Силам ПВО удалось обезвредить 292 беспилотника

В результате атаки есть попадания дронов в четырех локациях

Последствия атаки в Чугуеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 июля российская армия атаковала Украину 322 дронами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 292 вражеских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Воздушных силах.

Враг запускал ударные дроны и БпЛА-имитаторы с направлений городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово.

Основное направление удара – Хмельницкая область, город Староконстантинов.

По состоянию на 09:30 обезврежено 292 вражеских дрона, из которых 157 сбиты, а еще 135 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в четырех локациях, падение сбитых (обломки) – в шести локациях.