Росія вдарила по Україні 322 дронами. Силам ППО вдалося знешкодити 292 БпЛА

Внаслідок атаки є влучання дронів у чотирьох локаціях

Наслідки атаки у Чугуєві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 липня російська армія атакувала Україну 322 дронами різних типів. Протиповітряна оборона уразила 292 ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Ворог запускав ударні дрони та БпЛА-імітатори з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталове.

Основний напрямок удару – Хмельницька область, місто Старокостянтинів.

Станом на 09:30 знешкоджено 292 ворожі дрони, з яких 157 збиті, а ще 135 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) – на шести локаціях.