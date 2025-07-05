Росія вдарила по Україні 322 дронами. Силам ППО вдалося знешкодити 292 БпЛА
У ніч проти 5 липня російська армія атакувала Україну 322 дронами різних типів. Протиповітряна оборона уразила 292 ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах.
Ворог запускав ударні дрони та БпЛА-імітатори з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталове.
Основний напрямок удару – Хмельницька область, місто Старокостянтинів.
Станом на 09:30 знешкоджено 292 ворожі дрони, з яких 157 збиті, а ще 135 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) – на шести локаціях.
- Ввечері 4 липня Україна була під атакою "шахедів". Повітряні сили попереджали про велику кількість дронів з Росії. Зокрема, дрони заходили на Київ з різних напрямків.
- У Чугуєві ворог атакував промислову зону, виникла масштабна пожежа, ліквідація яку тривалий час намагалися загасити вогнеборці. Серед 11 поранених двоє дітей.