Россия ударила по Украине более чем 140 дронами. ПВО сбила 132 цели, но есть попадания

В частности, в Запорожье обстрел длился 40 минут, разрушения есть в трех районах города

Атака по Запорожью (Фото: ОВА)

В ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину 141 ударным дроном. Силы противовоздушной обороны сбили большинство целей, но есть попадания, сообщили Воздушные силы.

Враг применил около 80 "шахедов", "Герберы" и дроны других типов. По состоянию на 08:30, по предварительным данным, сбито или подавлено 132 дрона. Зафиксированы попадания девяти дронов на семи локациях, а на восьми локациях – падение обломков.

Кроме этого, с 04:00 до 06:00 россияне атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. По данным военных, запуски осуществлялись с самолетов тактической авиации из района временно оккупированного Токамака.

Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что враг "терроризировал город" почти 40 минут, зафиксировано минимум 10 ударов. Погибли три человека, еще двое травмированы – 20-летний мужчина и 16-летний парень, у него острая реакция и стресс.

В микрорайоне Космический произошел повторный удар по парковке, на Набережной магистрали удары были вблизи торговых центров и критической инфраструктуры, ограничено временно движение. В Шевченковском районе враг ударил по жилым домам.

"Ни один объект не имел отношения к военной инфраструктуре. Это был целенаправленный террор мирного города и его жителей", – отметил Федоров.