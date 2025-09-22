Росія вдарила по Україні понад 140 дронами. ППО збила 132 цілі, але є влучання

Зокрема, у Запоріжжі обстріл тривав 40 хвилин, руйнування є в трьох районах міста

Атака по Запоріжжю (Фото: ОВА)

У ніч проти 22 вересня Росія атакувала Україну 141 ударним дроном. Сили протиповітряної оборони збили більшість цілей, але є влучання, повідомили Повітряні сили.

Ворог застосував близько 80 "шахедів", "Гербери" та дрони інших типів. Станом на 08:30, за попередніми даними, збито або подавлено 132 дрони. Зафіксовані влучання дев'яти дронів на семи локаціях, а на восьми локаціях – падіння уламків.

Окрім цього, з 04:00 по 06:00 росіяни атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. За даними військових, запуски здійснювалися з літаків тактичної авіації з району тимчасово окупованого Токамака.

Керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог "тероризував місто" майже 40 хвилин, зафіксовано мінімум 10 ударів. Загинули три людини, ще двоє травмовані – 20-річний чоловік і 16-річний хлопець, у нього гостра реакція та стрес.

У мікрорайоні Космічний стався повторний удар по паркуванню, на Набережній магістралі удари були поблизу торговельних центрів і критичної інфраструктури, обмежено тимчасово рух. У Шевченківському районі ворог вдарив по житлових будинках.

"Жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців", – зазначив Федоров.