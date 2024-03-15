Россия ударила по Винницкой области: спасли двух человек – фото

Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС Винницкой области спасли двух людей на месте российского удара после того, как оккупанты попали беспилотником по гражданской инфраструктуре в Винницкой области. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Спасенных людей передали работникам экстренной медицинской помощи. В ГСЧС отметили, что тело еще одного человека деблокировали из-под завалов. На месте обстрела психолог ГСЧС оказывает помощь пострадавшим.

Кроме этого, отметили спасатели, в Тульчинской общине Винницкой области из-за падения обломков БпЛА поврежден еще один жилой дом. Вследствие этого, два человека получили травмы и госпитализированы в больницу.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Вечером 14 марта Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Винницкой области, в результате чего три человека получили ранения.

По информации КГВА, в ночь на 15 марта, РФ атаковала Киев с полуночи, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed.

По информации КГВА, РФ атаковала Киев с севера, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed.

Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших или разрушений нет.

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