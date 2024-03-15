Росія вдарила по Вінниччині: надзвичайники врятували двох людей – фото

Ввечері 14 березня Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку у Вінницькій області

Фото: ДСНС

Надзвичайники Вінницької області врятували двох людей на місці російського удару після того, як окупанти влучили безпілотником по цивільній інфраструктурі на Вінниччини. Про це повідомили у ДСНС.

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Надзвичайники передали врятованих людей працівникам екстреної медичної допомоги. У ДСНС зазначили, що тіло ще однієї людини деблокували з-під завалів. На місці обстрілу психолог ДСНС надає допомогу постраждалим.

Окрім цього, зазначили надзвичайники, в Тульчинській громаді Вінниччини через падіння уламків БпЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Внаслідок цього, двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Ввечері 14 березня Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку у Вінницькій області, внаслідок чого троє людей дістали поранення.

За інформацією КМВА, вночі проти 15 березня, РФ атакувала Київ з опівночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста приблизно півтора десятка безпілотників типу Shahed.

Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих чи руйнувань немає.

У ніч проти 15 березня ПС ЗСУ збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.

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