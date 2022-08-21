Россия ударила по Зеленодольску из "Ураганов". Погибла женщина, шесть человек ранены

Россия в воскресенье обстреляла из реактивной артиллерии город Зеленодольск, расположенный южнее Кривого Рога. В результате удара погибла 59-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения. Среди пострадавших – 9-летний мальчик, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

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"Российская армия ударила из "Ураганов". В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. В городе есть разрушение жилья. Российские снаряды повредили и детскую спортивную школу. На месте работают спасатели и полиция – выясняют детали", — рассказал чиновник.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук опубликовал фотографии с последствиями обстрела. На них видно, что ракеты попали в жилые дома и, по словам Лукашука, в детский сад.

В ночь на 21 августа Россия обстреляла Николаев, пригород Харькова и Днепропетровскую область.

Кроме того, армия РФ ударила ракетами по Одесской области: два "Калибра" сбила украинская ПВО, три – попали по сельхозпредприятию.

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Андрей Водяный

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