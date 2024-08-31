Россия устроила четвертую воздушную атаку на Киев за неделю: все дроны сбиты
Украинские силы противовоздушной обороны отразили четвертую воздушную атаку на Киев за неделю, удалось сбить все вражеские дроны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
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В КГВА отметили, что, как и во время последних нападений, РФ снова применила ударные БпЛА, предварительно Shahed.
На Киев барражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и длилась почти четыре часа.
"Силами и средствами ПВО все угрожавшие Киеву российские ударные дроны были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", – говорится в сообщении.
Предварительно в столице без разрушений и пострадавших.
- 26 августа россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
- В Киеве развернули "Пункты несокрушимости" из-за ситуации в энергетике, существенно усложнившейся на фоне массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов.