Россия устроила четвертую воздушную атаку на Киев за неделю: все дроны сбиты

Очередная российская атака на Киев 31 августа длилась четыре часа, в КМВА отчитались об успешной работе ПВО

Иллюстративное фото: Telegram Сергея Наева

Украинские силы противовоздушной обороны отразили четвертую воздушную атаку на Киев за неделю, удалось сбить все вражеские дроны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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В КГВА отметили, что, как и во время последних нападений, РФ снова применила ударные БпЛА, предварительно Shahed.

На Киев барражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и длилась почти четыре часа.

"Силами и средствами ПВО все угрожавшие Киеву российские ударные дроны были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", – говорится в сообщении.

Предварительно в столице без разрушений и пострадавших.