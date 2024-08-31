Росія влаштувала четверту повітряну атаку на Київ за тиждень: всі дрони збито

Чергова російська атака на Київ 31 серпня тривала чотири години, у КМВА відзвітували про успішну роботу ППО

Ілюстративне фото: Telegram Сергія Наєва

Українські сили протиповітряної оборони відбили четверту повітряну атаку на Київ за тиждень, вдалося збити всі ворожі дрони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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У КМВА зазначили, що як і під час останніх нападів, РФ знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed.

На Київ баражувальні боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряну тривогу у столиці оголошували чотири рази, сумарно вона тривала майже чотири години.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", – йдеться в повідомленні.

Попередньо, в столиці без руйнувань та потерпілих.