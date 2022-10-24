Россия в октябре нанесла более 50 ударов по объектам энергетики Украины: карта

Россия в течение октября нанесла более 50 прицельных ударов по объектам энергетики Украины – в полтора раза больше, чем за предыдущие семь месяцев войны. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, показав карту обстрелов.

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Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – восемь, Львовской – шесть, Винницкой – пять, Сумской – четыре, Харьковской – четыре и в Киеве – четыре.

"Это политика уничтожения украинцев путем создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это – терроризм и военное преступление", – заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Россия две недели подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.

Только на прошлой неделе за два дня 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.

После этого в центре и на севере Украины начались широкие веерные отключения света.

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Андрій Водяний

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