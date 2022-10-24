UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия в октябре нанесла более 50 ударов по объектам энергетики Украины: карта

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 23:49
Россия в октябре нанесла более 50 ударов по объектам энергетики Украины: карта - Фото
Фото: ГСЧС

Россия в течение октября нанесла более 50 прицельных ударов по объектам энергетики Украины – в полтора раза больше, чем за предыдущие семь месяцев войны. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, показав карту обстрелов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – восемь, Львовской – шесть, Винницкой – пять, Сумской – четыре, Харьковской – четыре и в Киеве – четыре.

Россия в октябре нанесла более 50 ударов по объектам энергетики Украины: карта

"Это политика уничтожения украинцев путем создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это – терроризм и военное преступление", – заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

  • Россия две недели подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру по всей территории Украины.
  • Только на прошлой неделе за два дня 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в Киеве, Днепре, Курахово, Кривом Роге, Бурштыне и Винницкой области.
  • После этого в центре и на севере Украины начались широкие веерные отключения света.

Читайте также: Не экономишь – помогаешь Путину. Чему должен научить Украину энергетический терроризм России

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война энергетика Андрей Костин Офис генпрокурора
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 