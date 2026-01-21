Россия вдвое увеличивает финансирование "шпионских гнезд" в Европе – разведка
Россия собирается вдвое увеличить расходы на свои зарубежные центры – так называемые "Русские дома", которые работают под видом культурных учреждений. Как рассказал корреспонденту LIGA.net представитель Службы внешней разведки Украины, на самом деле эти заведения используют для вербовки агентов и обхода европейских санкций.
По данным разведки, несмотря на санкции ЕС против главной структуры – "Россотрудничества", Кремль разворачивает масштабную экспансию.
"Мы знаем, что у них есть планы почти в два раза увеличить финансирование всех этих "Русских домов". Русский язык – это один из главных проектов, который будет по всему миру", – сказал представитель СВР.
Во время работы над расследованием "Кто-кто в Теремочке живет? Как в нескольких улицах от Еврокомиссии работает вербовочный конвейер Кремля" корреспондентка LIGA.net убедилась: "Русский дом" в Брюсселе активно заманивает иностранцев на курсы языка. Студентам обещают "официальный государственный сертификат", хотя на самом деле этот документ не имеет никакой юридической силы и не котируется в странах Евросоюза.
Для обхода ограничений Россия использует юридические манипуляции, пояснили в разведке. "Русские дома" регистрируют как отдельные юридические лица, формально не имеющие связи с подсанкционным "Россотрудничеством". Это позволяет им легально работать в странах ЕС, в частности в Брюсселе.
По словам разведчика, закрытие этих учреждений в Европе – это вопрос исключительно "политической воли", поскольку доказательств их подрывной деятельности более чем достаточно.
- В декабре в ГУР рассказывали, что российская пропаганда тесно связана с теми вопросами, которые касаются прежде всего Украины и обсуждаются международным сообществом.
- В ноябре, когда начались переговоры между Украиной и США о завершении полномасштабной войны, удалось выявить 169 человек, которые распространяли пропаганду РФ в Украине и в Европе.
