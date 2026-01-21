"Популяризация культуры и языка" – база, на которой потом строятся другие пропагандистские надстройки, такие как "День победы" и "Бессмертный полк"

"Русский дом" в Брюсселе (Фото: Милана Головань/LIGA.net)

Россия собирается вдвое увеличить расходы на свои зарубежные центры – так называемые "Русские дома", которые работают под видом культурных учреждений. Как рассказал корреспонденту LIGA.net представитель Службы внешней разведки Украины, на самом деле эти заведения используют для вербовки агентов и обхода европейских санкций.

По данным разведки, несмотря на санкции ЕС против главной структуры – "Россотрудничества", Кремль разворачивает масштабную экспансию.

"Мы знаем, что у них есть планы почти в два раза увеличить финансирование всех этих "Русских домов". Русский язык – это один из главных проектов, который будет по всему миру", – сказал представитель СВР.

Во время работы над расследованием "Кто-кто в Теремочке живет? Как в нескольких улицах от Еврокомиссии работает вербовочный конвейер Кремля" корреспондентка LIGA.net убедилась: "Русский дом" в Брюсселе активно заманивает иностранцев на курсы языка. Студентам обещают "официальный государственный сертификат", хотя на самом деле этот документ не имеет никакой юридической силы и не котируется в странах Евросоюза.

Для обхода ограничений Россия использует юридические манипуляции, пояснили в разведке. "Русские дома" регистрируют как отдельные юридические лица, формально не имеющие связи с подсанкционным "Россотрудничеством". Это позволяет им легально работать в странах ЕС, в частности в Брюсселе.

По словам разведчика, закрытие этих учреждений в Европе – это вопрос исключительно "политической воли", поскольку доказательств их подрывной деятельности более чем достаточно.