Россия вдвое увеличивает финансирование "шпионских гнезд" в Европе – разведка
"Русский дом" в Брюсселе (Фото: Милана Головань/LIGA.net)

Россия собирается вдвое увеличить расходы на свои зарубежные центры – так называемые "Русские дома", которые работают под видом культурных учреждений. Как рассказал корреспонденту LIGA.net представитель Службы внешней разведки Украины, на самом деле эти заведения используют для вербовки агентов и обхода европейских санкций.

По данным разведки, несмотря на санкции ЕС против главной структуры – "Россотрудничества", Кремль разворачивает масштабную экспансию.

"Мы знаем, что у них есть планы почти в два раза увеличить финансирование всех этих "Русских домов". Русский язык – это один из главных проектов, который будет по всему миру", – сказал представитель СВР.

Во время работы над расследованием "Кто-кто в Теремочке живет? Как в нескольких улицах от Еврокомиссии работает вербовочный конвейер Кремля" корреспондентка LIGA.net убедилась: "Русский дом" в Брюсселе активно заманивает иностранцев на курсы языка. Студентам обещают "официальный государственный сертификат", хотя на самом деле этот документ не имеет никакой юридической силы и не котируется в странах Евросоюза.

Для обхода ограничений Россия использует юридические манипуляции, пояснили в разведке. "Русские дома" регистрируют как отдельные юридические лица, формально не имеющие связи с подсанкционным "Россотрудничеством". Это позволяет им легально работать в странах ЕС, в частности в Брюсселе.

По словам разведчика, закрытие этих учреждений в Европе – это вопрос исключительно "политической воли", поскольку доказательств их подрывной деятельности более чем достаточно.

  • В декабре в ГУР рассказывали, что российская пропаганда тесно связана с теми вопросами, которые касаются прежде всего Украины и обсуждаются международным сообществом.
  • В ноябре, когда начались переговоры между Украиной и США о завершении полномасштабной войны, удалось выявить 169 человек, которые распространяли пропаганду РФ в Украине и в Европе.
