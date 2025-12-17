Пропаганда РФ связана с событиями в мире, в ноябре выявлены почти 170 агитаторов – ГУР
Российская пропаганда тесно связана с теми вопросами, которые касаются прежде всего Украины и обсуждаются международным сообществом. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий на форуме по противодействию российской пропаганде и дезинформации, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
По его словам, разведка ежемесячно мониторит информационное пространство и выявляет экспертов, журналистов, представителей общественных организаций, представителей церкви и других, которые распространяют российскую пропаганду и антиукраинские нарративы в стране и за рубежом.
В феврале 2025 года ГУР зафиксировало 75 человек, которые распространяли российскую пропаганду и российские нарративы, а в мае их был 121 человек – именно тогда начался первый раунд переговоров о мире в Стамбуле.
В ноябре, когда начались переговоры между Украиной и США о завершении полномасштабной войны, удалось выявить 169 человек, которые распространяли пропаганду РФ в Украине и в Европе.
"Вы видите, насколько это все активно используется? И при этом это же представители разных стран, в том числе представители стран Европейского Союза и других стран мира, которые реально работают на российскую пропаганду", – подчеркнул представитель ГУР.
