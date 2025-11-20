ГУР показало учителей из России, которые в оккупации преподают пропаганду в школах

Установлены данные 10 учителей, которые переехали из России на временно оккупированные территории и преподают детям российскую пропаганду

Пропаганда РФ в школах (Фото: ресурсы оккупантов)

Разведка назвала имена десяти российских учителей, которые переехали на временно оккупированные территории для так называемого идеологического перевоспитания украинских детей. Об этом сообщило Главное управление разведки на портале War & Sanctions.

По данным разведки, Кремль продолжает распространять всероссийскую программу "Земский учитель" во временно оккупированных регионах. В рамках программы учителя из разных уголков переезжают во временно оккупированные Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области, где преподают российскую программу с пропагандистскими нарративами в местных школах.

Как отметили в ГУР, эти регионы определены властями РФ как "приоритетные" для программы". Педагогам, которые переезжают туда, платят двойные компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей (около $25 000). Однако некоторые из них участвуют в этом по личным и идеологическим соображениям.

Цель Кремля – создать на захваченных территориях контролируемую образовательную среду, провести идеологическое перевоспитание украинских детей и сформировать у них российскую идентичность.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Юелабородова переехала в село Камышеватое Мариупольского района Донецкой области из Хабаровского края РФ. Как выяснили в разведке, она хотела быть "ближе к своему мужу", который воюет против Украины.

Также в списке есть:

→ Илона Ильина – назначена "советником директора по воспитанию" Гировской школы №45 Мелитопольского района Запорожской области.

→ Олег Сладкевич – якобы директор Горловской школы №42 Донецкой области.

→ Юлия Филоненко – назначена оккупантами на должность "научного сотрудника" Токмакского краеведческого музея.

→ Людмила Леус – так называемый учитель истории Старобешевской школы №1 Донецкой области.

→ Оксана Булатова – назначена "учителем начальных классов" Дмитровской школы Волновахского района Донецкой области.

→ Алексей Вершинин – преподает математику в Новоселовской школе Донецкой области.

→ Елизавета Михенко – так называемая учительница начальных классов в Вольнянской школе Донецкой области.

→ Михаил Иванющенко – якобы учитель физического воспитания в Новотроицкой школе Донецкой области.

→ Александра Сидорова – так называемая преподавательница русского языка и литературы в Волновахской школе №4 Донецкой области.

Российские учителя (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Российские учителя (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Российские учителя (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)