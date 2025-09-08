Кремль после 10 сентября угрожает "депортацией" украинцам в оккупации без паспорта РФ

Речь идет об указе российского диктатора Путина, подписанном в марте 2024 года

Российский паспорт (Фото: пропагандистские медиа)

На временно оккупированных территориях после 10 сентября украинцев без российских паспортов начнут считать "нелегальными мигрантами" и могут принудительно депортировать. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет об указе российского диктатора Владимира Путина, подписанный в марте 2024 года. Он обязывает граждан Украины до 10 сентября либо получить паспорт РФ, либо покинуть территорию.

Федоров отметил, что без паспорта РФ жить на оккупированной территории фактически невозможно. В частности:

→ люди не имеют доступа к экстренной медицинской помощи;

→ дети не могут учиться, а родителей могут лишить прав;

→ работать разрешено лишь в ограниченных сферах;

→ отсутствие паспорта на блокпостах или во время обысков становится основанием для задержания;

→ жилье, не оформленное по российским законам, признается "бесхозным" и конфискуется.

В то же время он подчеркнул, что даже наличие российского паспорта не гарантирует безопасности.