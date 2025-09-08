Кремль после 10 сентября угрожает "депортацией" украинцам в оккупации без паспорта РФ
На временно оккупированных территориях после 10 сентября украинцев без российских паспортов начнут считать "нелегальными мигрантами" и могут принудительно депортировать. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет об указе российского диктатора Владимира Путина, подписанный в марте 2024 года. Он обязывает граждан Украины до 10 сентября либо получить паспорт РФ, либо покинуть территорию.
Федоров отметил, что без паспорта РФ жить на оккупированной территории фактически невозможно. В частности:
→ люди не имеют доступа к экстренной медицинской помощи;
→ дети не могут учиться, а родителей могут лишить прав;
→ работать разрешено лишь в ограниченных сферах;
→ отсутствие паспорта на блокпостах или во время обысков становится основанием для задержания;
→ жилье, не оформленное по российским законам, признается "бесхозным" и конфискуется.
В то же время он подчеркнул, что даже наличие российского паспорта не гарантирует безопасности.
- 5 сентября с временно оккупированной территории Украины вернули четырех военнослужащих, которые более трех лет скрывались от россиян.
