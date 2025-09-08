Кремль після 10 вересня погрожує "депортацією" українцям в окупації без паспорта РФ

Йдеться про указ російського диктатора Путіна, підписаний у березні 2024 року

Російський паспорт (Фото: пропагандистські медіа)

На тимчасово окупованих територіях після 10 вересня українців без російських паспортів почнуть вважати "нелегальними мігрантами" та можуть примусово депортувати. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про указ російського диктатора Володимира Путіна, підписаний у березні 2024 року. Він зобов’язує громадян України до 10 вересня або отримати паспорт РФ, або залишити територію.

Федоров наголосив, що без паспорта РФ жити на окупованій території фактично неможливо. Зокрема:

→ люди не мають доступу до екстреної медичної допомоги;

→ діти не можуть навчатися, а батьків можуть позбавити прав;

→ працювати дозволено лише в обмежених сферах;

→ відсутність паспорта на блокпостах чи під час обшуків стає підставою для затримання;

→ житло, не оформлене за російськими законами, визнається "безхазяйним" і конфіскується.

Водночас він підкреслив, що навіть наявність російського паспорта не гарантує безпеки.