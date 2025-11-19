В оккупации запретили спутниковое оборудование и SIM-карты без привязки к паспортам – ГУР

Разведка заявила, что Россия устроила "информационную изоляцию" украинцам на временно оккупированных территориях

SIM-карта (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россия ограничивает доступ украинцев на временно оккупированных территориях к украинским и международным источникам информации. Под запрет попали спутниковое телевизионное оборудование и SIM-карты без привязки к паспортным данным, сообщает Главное управление разведки.

В частности, главари оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей подписали "указы" о запрете продажи, установки и использования спутникового телевизионного оборудования, способного "ловить" украинские телеканалы.

Так называемый указ вступил в силу 10 октября, а незаконную конфискацию спутникового оборудования у населения планировалась завершить к 1 ноября.

Кроме того, Кремль обязал блокировать российские SIM-карты для гражданских лиц, которые не привязали к ним свои паспортные данные. Это решение направлено на ускорение принудительной "паспортизации" и оказание дополнительного давления на украинцев, отказывающихся от получения российских паспортов, утверждают в ГУР.

В случае отказа от паспортизации жители временно оккупированных территорий полностью лишатся доступа к мобильной связи.

Оккупанты также обязали авторов Telegram-каналов на временно оккупированных территориях, имеющих более 10 000 подписчиков, добавить специальный бот от Роскомнадзора – он может редактировать и удалять публикации, а также блокировать комментарии.

"Таким образом, любые сообщения, освещающие коррупцию в оккупационных администрациях или критикующие российское правительство, могут быть немедленно удалены или изменены", – пояснили в ГУР.

Разведка подчеркнула, что цель таких мер – создание на временно оккупированных территориях информационного "пузыря", где доступ к украинским и международным ресурсам заблокирован, а любая неконтролируемая властями информация немедленно подвергается цензуре.