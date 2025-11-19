В окупації заборонили супутникове обладнання і "сімки" без прив'язки до паспортів – ГУР

Росія влаштувала "інформаційну ізоляцію" українцям на тимчасово окупованих територіях, заявили в розвідці

SIM-карта (Ілюстративне фото: Deposinphotos)

Росія обмежує українцям на тимчасово окупованих територіях доступ до українських і міжнародних джерел інформації. Під заборону потрапили телевізійне супутникове обладнання та SIM-карти без прив'язки до паспортних даних, повідомляє Головне управління розвідки.

Зокрема, ватажки окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей підписали "укази" про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може "ловити" українські телеканали.

Так званий указ набрав чинності 10 жовтня, а незаконну конфіскацію супутникового обладнання у населення планувалося завершити до 1 листопада.

Крім того, Кремль зобов’язав блокувати російські SIM-карти для цивільних, які не прив’язали до них свої паспортні дані. Мета цього рішення – прискорення примусової "паспортизації" та додаткового тиску на українців, які відмовляються від отримання російських паспортів, стверджують у ГУР.

У разі відмови від паспортизації мешканці тимчасово окупованих територій повністю втратять доступ до мобільного зв’язку.

Окупанти також зобов’язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 000 підписників, додавати спеціальний бот від Роскомнадзора – той може редагувати й видаляти публікації та блокувати коментарі.

"Таким чином, будь-які повідомлення, що висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, можуть бути негайно видалені або змінені", – пояснили у ГУР.

У розвідці наголосили, що мета таких заходів – створити на тимчасово окупованих територіях інформаційну "бульбашку", де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна владі інформація одразу цензурується.