ГУР показало вчителів, які переїхали з Росії на окуповані території викладати пропаганду

Встановлені дані 10 вчителів, які переїхали з Росії на тимчасово окуповані території та викладають дітям російську пропаганду

Пропаганда РФ у школах (Фото: ресурси окупантів)

Розвідка назвала імена десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово окуповані території для так званого ідеологічного перевиховання українських дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки на порталі War & Sanctions.

За даними розвідки, Кремль продовжує поширювати всеросійську програму "Земський вчитель" у тимчасово окупованих регіонах. В межах програми вчителі з різних куточків переїжджають у тимчасово окуповані Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області, де викладають російську програму з пропагандистськими наративами у місцевих школах.

Як зазначили в ГУР, ці регіони визначені владою РФ як "пріоритетні" для програми". Педагогам, які переїжджають туди, платять подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 млн рублів (близько $25 000). Однак деякі з них беруть участь в цьому з особистих та ідеологічних міркувань.

Мета Кремля – створити на захоплених територіях контрольоване освітнє середовище, провести ідеологічне перевиховання українських дітей та сформувати в них російську ідентичність.

Вчителька російської мови та літератури Тетяна Юєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ. Як з'ясували в розвідці, вона хотіла бути "ближче до свого чоловіка", який воює проти України.

Також у списку є:

→ Ілона Ільїна – призначена "радником директора з виховання" Гірівської школи №45 Мелітопольського району Запорізької області.

→ Олег Сладкевич – нібито директор Горлівської школи №42 Донецької області.

→ Юлія Філоненко – призначена окупантами на посаду "наукового співробітника" Токмацького краєзнавчого музею.

→ Людмила Леус – так званий вчитель історії Старобешівської школи №1 Донецької області.

→ Оксана Булатова – призначена "вчителем початкових класів" Дмитрівської школи Волноваського району Донецької області.

→ Олексій Вершинін – викладає математику в Новоселівській школі Донецької області.

→ Єлизавета Міхенко – так звана вчителька початкових класів у Вільнянській школі Донецької області.

→ Михайло Іванющенко – нібито вчитель фізичного виховання у Новотроїцькій школі Донецької області.

→ Олександра Сідорова – так звана викладачка російської мови та літератури у Волноваській школі №4 Донецької області.

Російські вчителі (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Російські вчителі (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)

Російські вчителі (Фото: war-sanctions.gur.gov.ua)