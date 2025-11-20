ГУР показало вчителів, які переїхали з Росії на окуповані території викладати пропаганду
Розвідка назвала імена десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово окуповані території для так званого ідеологічного перевиховання українських дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки на порталі War & Sanctions.
За даними розвідки, Кремль продовжує поширювати всеросійську програму "Земський вчитель" у тимчасово окупованих регіонах. В межах програми вчителі з різних куточків переїжджають у тимчасово окуповані Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області, де викладають російську програму з пропагандистськими наративами у місцевих школах.
Як зазначили в ГУР, ці регіони визначені владою РФ як "пріоритетні" для програми". Педагогам, які переїжджають туди, платять подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 млн рублів (близько $25 000). Однак деякі з них беруть участь в цьому з особистих та ідеологічних міркувань.
Мета Кремля – створити на захоплених територіях контрольоване освітнє середовище, провести ідеологічне перевиховання українських дітей та сформувати в них російську ідентичність.
Вчителька російської мови та літератури Тетяна Юєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю РФ. Як з'ясували в розвідці, вона хотіла бути "ближче до свого чоловіка", який воює проти України.
Також у списку є:
→ Ілона Ільїна – призначена "радником директора з виховання" Гірівської школи №45 Мелітопольського району Запорізької області.
→ Олег Сладкевич – нібито директор Горлівської школи №42 Донецької області.
→ Юлія Філоненко – призначена окупантами на посаду "наукового співробітника" Токмацького краєзнавчого музею.
→ Людмила Леус – так званий вчитель історії Старобешівської школи №1 Донецької області.
→ Оксана Булатова – призначена "вчителем початкових класів" Дмитрівської школи Волноваського району Донецької області.
→ Олексій Вершинін – викладає математику в Новоселівській школі Донецької області.
→ Єлизавета Міхенко – так звана вчителька початкових класів у Вільнянській школі Донецької області.
→ Михайло Іванющенко – нібито вчитель фізичного виховання у Новотроїцькій школі Донецької області.
→ Олександра Сідорова – так звана викладачка російської мови та літератури у Волноваській школі №4 Донецької області.
- У вересні Росія погрожувала депортацією українцям в окупації, які не мають паспорта РФ.
- Українцям в окупації заборонили супутникове обладнання і "сімки" без прив'язування до паспортів, повідомило ГУР.
