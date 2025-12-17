Пропаганда РФ пов'язана з подіями у світі, у листопаді виявлені майже 170 агітаторів – ГУР

У листопаді ГУР виявила 169 осіб, які поширювали пропаганду РФ у момент переговорів між Україною та США про мир

Вадим Скібіцький (скриншот відео)

Російська пропаганда тісно пов'язана з тими питаннями, які стосуються насамперед України й обговорюються міжнародною спільнотою. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький на форумі з протидії російській пропаганді та дезінформації, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

За його словами, розвідка щомісяця моніторить інформаційний простір і виявляє експертів, журналістів, представників громадських організацій, представників церкви тощо, які поширюють російську пропаганду та антиукраїнські наративи в країні та за кордоном.

У лютому 2025 року ГУР зафіксувало 75 осіб, які поширювали російську пропаганду і російські наративи, а у травні їх була 121 особа – саме тоді почався перший раунд переговорів про мир у Стамбулі.

У листопаді, коли почалися переговори між Україною та США про завершення повномасштабної війни, вдалося виявити 169 осіб, які поширювали пропаганду РФ в Україні та в Європі.

"Ви бачите, наскільки це все активно використовується? І при цьому це ж представники різних країн, зокрема представники країн Європейського Союзу й інших країн світу, які реально працюють на російську пропаганду", – наголосив представник ГУР.