"Популяризація культури та мови" – це база, на якій потім будуються інші пропагандистські надбудови, як-от "День перемоги" та "Безсмертний полк"

"Русский дом" у Брюсселі (Фото: Мілана Головань/LIGA.net)

Росія збирається вдвічі збільшити витрати на свої закордонні центри – так звані "Русские дома", які працюють під виглядом культурних установ. Як розповів кореспондентці LIGA.net представник Служби зовнішньої розвідки України, насправді ці заклади використовують для вербування агентів та обходу європейських санкцій.

За даними розвідки, попри санкції ЄС проти головної структури – "Россотрудничества", Кремль розгортає масштабну експансію.

"Ми знаємо, що в них є плани майже вдвічі збільшити фінансування всіх цих "Російських домів". Російська мова – це один із головних проєктів, який буде по всьому світу", – сказав представник СЗР.

Під час роботи над розслідуванням "Кто-кто в Теремочке живет? Як за кілька вулиць від Єврокомісії працює вербувальний конвеєр Кремля" кореспондентка LIGA.net переконалася: "Русский дом" у Брюсселі активно заманює іноземців на курси мови. Студентам обіцяють "офіційний державний сертифікат", хоча насправді цей документ не має жодної юридичної сили та не котується в країнах Євросоюзу.

Для обходу обмежень Росія використовує юридичні маніпуляції, пояснили у розвідці. "Русские дома" реєструють як окремі юридичні особи, що формально не мають зв'язку з підсанкційним "Россотрудничеством". Це дозволяє їм легально працювати в країнах ЄС, зокрема в Брюсселі.

За словами розвідника, закриття цих установ у Європі – це питання виключно "політичної волі", оскільки доказів їхньої підривної діяльності більше ніж достатньо.