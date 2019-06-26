Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем - член украинской делегации

Фото: Facebook / Леонид Емец

В Парламентской ассамблее Совета Европы могут обжаловать полномочия российской делегации, которой ранее разрешили вернуться в организацию. Об этом написал член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец в Facebook.

В частности, основанием является то, что депутатов Госдумы РФ избрали с учетом голосов из аннексированного Россией Крыма. Поэтому то, могут ли они быть уполномоченными депутатами с точки зрения международного права, под вопросом.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую выгнали из организации в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

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