Климкин советует отказаться от наблюдателей ПАСЕ на выборах

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал народных депутатов отозвать приглашение к Парламентской ассамблее Совета Европы присылать в Украину наблюдателей за парламентскими выборами, если та вернет полномочия российской делегации. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? <...> Доверия к этой Ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право", - подчеркнул Климкин.

Министр пишет, что "кто очень хочет" - тот пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения.

Климкин напомнил, что в начале года написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором уведомил: Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Там, говорит он, "в конце концов с пониманием отнеслись к нашей позиции".

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Сегодня полномочия депутатов страны-оккупанта почти гарантированно будут подтверждены. Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

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