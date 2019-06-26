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26.06.2019, 11:50

ПАСЕ "забыла" о Крыме и Донбассе в рекомендациях для России - ЕП

ПАСЕ "забыла" о Крыме и Донбассе в рекомендациях для России - ЕП - Фото
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье (фото - CoE, Candice Imber)

Докладчик Роджер Гейл из Британии предложил внести в проект решения пункты об ограничениях прав делегации России, но его инициативу проигнорировали

В докладе мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о полномочиях делегации РФ после ее возвращения в зал заседаний среди требований и призывов к Москве нет ничего о захваченном Россией Крыме, ее вторжении на восток Украины и де-факто контроле за этой территорией. Об этом пишет Европравда.

Исключение - только упоминание о сбитом оккупантами лайнере рейса MH17.

Блок призывов к РФ от имени ПАСЕ состоит из пяти пунктов:

- отпустить 24 захваченных украинских моряков;
- безотлагательно заплатить взносы в бюджет СЕ;
- безусловно сотрудничать со следствием по делу MH17;
- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова;
- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в РФ, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал их права ранее.

"Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет", - пишет издание.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Сегодня полномочия депутатов страны-оккупанта почти гарантированно будут подтверждены. Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ.

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Теги: агрессия России, Крым, война в донбассе, пасе, оккупация, моряки, лобби кремля
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