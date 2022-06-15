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Россия, вероятно, не будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 22:28
Россия, вероятно, не будет проводить
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Россия, вероятно, не собирается проводить фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, а будет просто назначать россиян на ключевые должности. Такое предположение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, российское руководство не будет нуждаться в "референдуме" на оккупированных территориях, так как они уже расставили там на руководящие должности своих марионеток из числа предателей. 

"Теперь Россия срывает все маски и ставит россиян на управление захваченными территориями. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а просто россиян будут назначать на должности", – сказал Данилов.

Также он отметил, что президент Владимир Зеленский держит на контроле вопросы оккупированных территорий и выразил уверенность, что Украина обязательно освободит свою землю от оккупантов. 

Читайте также: "Трагедией будет потеря страны". Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка

Дмитрий Гриниченко
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