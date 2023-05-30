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Россия возбудила дело против сенатора Грэма. Он: Гнев режима Путина доставляет мне радость

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 11:45
Россия возбудила дело против сенатора Грэма. Он: Гнев режима Путина доставляет мне радость - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на уголовное дело, которое против него было открыто в РФ. В своем Twitter он высмеял россиян и отметил, что гнев путинского режима ему "приносит радость".

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"Вот предложение моим российским "друзьям", которые хотят арестовать и судить меня за то, что я назвал режим Путина военными преступниками. Я подчиняюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если вы это сделаете. Приходите и сделайте все возможное. До встречи в Гааге!" – заявил республиканец.

При этом Грэм подчеркнул, что осознание того, что преданность Украине вызвала гнев путинского режима, ему "приносит огромную радость".

"Я буду продолжать выступать за свободу Украины и до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской территории", – подытожил сенатор.

28 мая следственный комитет РФ возбудил против Грэма уголовное дело за якобы высказывание, что ликвидация россиян – "лучшая трата денег" для США.

Однако, как выяснило агентство Reuters со ссылкой на полную запись разговора и ответ республиканца, видео было смонтировано, а в оригинале фразы не следовали одна за другой.

  • 27 мая 2023 года Грэм заявил, что США должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию для контрнаступления.
  • Он отметил, что "никогда не был таким оптимистичным по поводу способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию".
Олег Васькив
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Россиявойналиндси грэм
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