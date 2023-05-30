Росія відкрила справу проти сенатора Грема. Він: Гнів режиму Путіна приносить мені радість
Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на кримінальну справу, яку проти нього відкрили в РФ. У своєму Twitter він висміяв росіян і зазначив, що гнів путінського режиму йому "приносить радість".
"Ось пропозиція моїм російським "друзям", які хочуть заарештувати і судити мене за те, що я назвав режим Путіна воєнними злочинцями. Я підпорядковуюся юрисдикції Міжнародного кримінального суду, якщо ви це зробите. Приходьте і зробіть все можливе. До зустрічі в Гаазі!" – заявив республіканець.
Водночас Грем підкреслив, що усвідомлення того, що відданість Україні викликала гнів путінського режиму, йому "приносить величезну радість".
"Я продовжуватиму виступати за свободу України і доти, доки кожен російський солдат не буде вигнаний з української території", – підсумував сенатор.
28 травня слідчий комітет РФ відкрив проти Грема кримінальну справу за нібито висловлювання, що ліквідація росіян – "найкраща витрата грошей" для США.
Однак, як з'ясувало агентство Reuters із посиланням на повний запис розмови та відповідь республіканця, відео було змонтоване, а в оригіналі фрази не йшли одна за одною.
- 27 травня 2023 року Грем заявив, що США повинні надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу.
- Він зауважив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо здатності українців піти в наступ і повернути свою територію".
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