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Росія відкрила справу проти сенатора Грема. Він: Гнів режиму Путіна приносить мені радість

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30.05.2023, 11:45
Росія відкрила справу проти сенатора Грема. Він: Гнів режиму Путіна приносить мені радість - Фото
Ліндсі Грем (Фото: EPA)

Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на кримінальну справу, яку проти нього відкрили в РФ. У своєму Twitter він висміяв росіян і зазначив, що гнів путінського режиму йому "приносить радість".

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"Ось пропозиція моїм російським "друзям", які хочуть заарештувати і судити мене за те, що я назвав режим Путіна воєнними злочинцями. Я підпорядковуюся юрисдикції Міжнародного кримінального суду, якщо ви це зробите. Приходьте і зробіть все можливе. До зустрічі в Гаазі!" – заявив республіканець.

Водночас Грем підкреслив, що усвідомлення того, що відданість Україні викликала гнів путінського режиму, йому "приносить величезну радість".

"Я продовжуватиму виступати за свободу України і доти, доки кожен російський солдат не буде вигнаний з української території", – підсумував сенатор.

28 травня слідчий комітет РФ відкрив проти Грема кримінальну справу за нібито висловлювання, що ліквідація росіян – "найкраща витрата грошей" для США.

Однак, як з'ясувало агентство Reuters із посиланням на повний запис розмови та відповідь республіканця, відео було змонтоване, а в оригіналі фрази не йшли одна за одною.

  • 27 травня 2023 року Грем заявив, що США повинні надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу.
  • Він зауважив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо здатності українців піти в наступ і повернути свою територію".
Олег Васьків
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РосіявійнаЛіндсі Грем
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