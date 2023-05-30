Росія відкрила справу проти сенатора Грема. Він: Гнів режиму Путіна приносить мені радість

Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на кримінальну справу, яку проти нього відкрили в РФ. У своєму Twitter він висміяв росіян і зазначив, що гнів путінського режиму йому "приносить радість".

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"Ось пропозиція моїм російським "друзям", які хочуть заарештувати і судити мене за те, що я назвав режим Путіна воєнними злочинцями. Я підпорядковуюся юрисдикції Міжнародного кримінального суду, якщо ви це зробите. Приходьте і зробіть все можливе. До зустрічі в Гаазі!" – заявив республіканець.

Водночас Грем підкреслив, що усвідомлення того, що відданість Україні викликала гнів путінського режиму, йому "приносить величезну радість".

"Я продовжуватиму виступати за свободу України і доти, доки кожен російський солдат не буде вигнаний з української території", – підсумував сенатор.

28 травня слідчий комітет РФ відкрив проти Грема кримінальну справу за нібито висловлювання, що ліквідація росіян – "найкраща витрата грошей" для США.

Однак, як з'ясувало агентство Reuters із посиланням на повний запис розмови та відповідь республіканця, відео було змонтоване, а в оригіналі фрази не йшли одна за одною.

27 травня 2023 року Грем заявив, що США повинні надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу.

Він зауважив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо здатності українців піти в наступ і повернути свою територію".

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